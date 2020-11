Italia Mele: “Il Napoli deve tornare a fare meglio il movimento senza palla e il pressing”

La sconfitta del Napoli con il Sassuolo, l’imminente sfida di Europa League contro i croati del Rijeka: ne parliamo con il nostro direttore Italia Mele.

Le sconfitte con AZ e Sassuolo hanno riproposto il problema del Napoli delle scorse stagioni tante occasioni gol ma nessuna concretizzata. Mancanza di lucidità nelle conclusioni o per il Napoli c’è proprio una difficoltà oggettiva contro le difese avversarie schierate?

“Banalizzare i mancati gol adducendone la causa al fatto che gli avversari si difendano ad oltranza è riduttivo.

Se fosse così facile non prendere gol le partite finirebbero sempre 0-0, invece questo è il risultato più improbabile.

In realtà il Napoli in questi due match ha creato alcune (non tante) occasioni da rete sbagliate clamorosamente dagli attaccanti ma non ha mai bombardato la porta avversaria. L’occupazione dell’ area avversaria deve essere costante e molto più aggressiva. Il movimento senza palla e il pressing per arrivare primi sulle seconde palle sono determinanti. Il Napoli deve ritornare a fare meglio questo”.

Milan a parte sembra che le squadre impegnate in Europa pagano dazio o nella partita di coppa o in quella di campionato: quanto è difficile giocare ogni tre giorni senza mai avere una settimana completa per recuperare?

“L’Europa League ha il problema del giovedì che rende difficile preparare la partita successiva ma non può essere un alibi soprattutto ad inizio stagione e con una rosa ampia come quella del Napoli. Ruotare i calciatori è obbligatorio per tanti motivi ma quello che va considerato di più è che con le cinque sostituzioni tutti devono sentirsi protagonisti ed essere pronti perché si giocano tante partite in una”.

Proprio per far rifiatare alcuni titolari il Rijeka la squadra giusta per rivedere dall’inizio Zielinski ed Elmas e magari anche per scoprire finalmente Rrahmani?

“Elmas e Zielinski hanno ritrovato il campo domenica, devono recuperare condizione e possono farlo solo giocando. Sicuramente avranno molto più spazio nelle prossime partite. Rrahmani potrebbe giocare anche da esterno e non solo da centrale”.

