Italia Mele: “Il Presidente ha assaporato il gusto della vittoria e non ha nessuna intenzione di tornare indietro”

Tre domande a Italia Mele prima di Bologna – Napoli: “Quel tatuaggio di Spalletti, con il suo valore simbolico, ha toccato il cuore dei napoletani e rende ancora più di difficile la separazione”

Mentre si svolgono ancora le varie feste per lo scudetto, Luciano Spalletti si è fatto tatuare il logo del Napoli con il tricolore sul braccio. Un gesto che ha un grande valore…

“Napoli sotto la pelle dentro l’anima. Un tatuaggio iconico con il quale Spalletti ha voluto immortalare l’impresa ed il legame con il Napoli e Napoli. Oltre la vittoria, per sempre. L’idea del tatuaggio, frullava da un po’ nella testa del mister ma la sua realizzazione ha toccato il cuore di tutti i napoletani per il valore simbolico della realizzazione. Così diventa ancora più difficile accettare le ragioni della separazione che sembra, comunque, inevitabile e che conferma come dietro l’addio non ci siano problemi con la piazza. Al tatuaggio risponde il Presidente che ha, però, ricordato a tutti che la scelta di andare via è del mister: “Stare a Napoli è un privilegio non un obbligo”.

Domani la penultima di campionato con il Bologna di Thiago Motta che è nell’elenco dei probabili successori del tecnico toscano. Chi è il favorito nel prendere posto sulla panchina azzurra?

“I nomi che si rincorrono per la, probabile, sostituzione di Spalletti sono tanti. Il casting è aperto, il sogno, sembrerebbe essere Luis (Lucio) Enrique e poi una schiera di papabili, più o meno prestigiosi, da Italiano a Thiago Motta a Conceição o chissà. Il Presidente ha, sempre, scelto i tecnici in prima persona valutando le opportunità e continua a farlo. Ci vorrà ancora un po’ di tempo per conoscere il nuovo allenatore che dovrà raccogliere una pesantissima eredità”.

Il presidente De Laurentiis dal palco di Gigi d’Alessio in piazza del Plebiscito ha ribadito che per il Napoli si è aperto un ciclo, facendo riferimento all’obiettivo di vincere ancora…

“Il Presidente ha assaporato il gusto dolcissimo della vittoria, finalmente, concretizzatasi dopo tante delusioni. Oggi, ha ancora di più, la consapevolezza del potenziale di crescita del suo club. La vittoria dello scudetto ha materializzato l’enorme massa di tifosi del Napoli sparsi in tutto il mondo. Emigrati, anche di seconda o terza generazione che hanno mantenuto un legame con le origini attraverso la passione, a tratti, sopita, per il Napoli è che, oggi si sono manifestati. L’eco mediatica mondiale seguito alla vittoria del tricolore ha messo il Napoli al centro del panorama calcistico e non solo e De Laurentiis non ha nessuna intenzione di tornare indietro”.

