Italia Mele: “C’è stata incapacità nel gestire la situazione relativa a Juventus-Napoli”

Su Radio Marte è intervenuta la direttrice di 100×100 Napoli, Italia Mele, che ha parlato del momento che sta vivendo il Napoli.

A seguire l’intervento della direttrice Italia Mele fatto poco fa a Radio Marte:

“La gestione degli organi è stata sbagliata fin dal primo momento sulla partita contro la Juventus, insieme all’accanimento che c’è stato; così come è successo per la partita tra Lazio e Torino. Sbagliato anche non far giocare la partita tra Napoli e Juventus il giorno della partita della Supercoppa, rinviando così proprio la partita di Supercoppa.

Mi prendo la responsabilità e dico che c’è stata incapacità nel gestire la situazione relativa a Juventus-Napoli. In quel momento era impossibile giocare la partita, poi è subentrata l’Asl che ha bloccato tutto. Si poteva abbreviare il corso della giustizia senza arrivare al Coni e giocarla il giorno in cui si è giocata la partita di Supercoppa.

Per il Napoli, nelle prossime tre partite, sarà un successo clamoroso se riuscirà a portare a casa 7 punti, un ottimo bottino invece se riuscirà a prendere 5 punti.”

