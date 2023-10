Italia Mele: “La partita con il Milan è importante per mantenersi attaccati alla vetta. Il Napoli deve avere continuità nel lungo periodo”

Italia Mele, inviata di Canale 8: “Il 60% di sconfitte in casa? Si spera in un’inversione di tendenza, contro il Milan, anche per onorare il compleanno di Diego nel suo stadio, a poche ore dalla ricorrenza”.

La partita con il Milan chiude tre match importanti, decisivi anche per la situazione delicata di Rudi Garcia. Verona e Union Berlino sono state sconfitte. Contro il Milan si vedrà di che pasta è fatto il Napoli?

“Il Napoli nella qualità dei giocatori ha abbondantemente dimostrato il proprio valore che non può essersi dissolto.

Ora bisognerà capire se guida tecnica e squadra hanno trovato il modo giusto per esprimersi in campo.

La partita con il Milan è importante per mantenersi attaccati alla vetta e onorare lo scudetto fino alla fine ma, anche, un’auspicabile vittoria non può bastare. Il Napoli deve avere continuità nel lungo periodo”.

Cajuste elogiato contro il Verona, uscito nell’intervallo con il Berlino, che idea ti sei fatta di questo giocatore?

“L’alternanza delle prestazioni dì Cajuste a distanza ravvicinata ha lasciato perplessi. Va considerato, però, che tutto il centrocampo a Berlino ha sofferto particolarmente, anche per una questione di distanza tra giocatori e reparti. Ovviamente l’attenzione sarà concentrata su di lui nelle prossime partite per valutarne il reale valore”.

Chi ha paura del Maradona? In casa il 60% di sconfitte. Un caso o ci sono motivi reali?

Il Napoli al Maradona ha subito 8 gol nelle 3 sconfitte già accumulate e tutte in casa. Un dato preoccupante e non casuale.

Sicuramente al Maradona ha incontrato le squadre più forti che il calendario abbia proposto ma a parte il Real, Lazio e Fiorentina sono buoni team ma non eccelsi. Credo sia questa la risposta. Non conta dove giochi il Napoli ma contro chi. Ci sono ancora difficoltà nella fase difensiva e se hai avversari capaci di segnare, becchi gol. Si spera in un’inversione di tendenza, contro il Milan, anche per onorare il compleanno di Diego nel suo stadio a poche ore dalla ricorrenza.

