Italia Mele: “Le vittorie aiutano a mantenere alta l’adrenalina. Simeone in campo dal primo minuto domani sera? Probabile”

Vigilia di Rangers-Napoli, sfida valida per la seconda giornata di Champions League. 100x100Napoli ha posto tre domande alla direttrice Italia Mele.

Domande che vanno da come ci arriva la squadra a questa sfida a chi può essere il Man of the Match domani sera.

Il Napoli, dopo la grandissima partita contro il Liverpool e le fatiche contro lo Spezia, sfida i Rangers. Come ci arriva la squadra? La vittoria sul finire nel match casalingo di domenica ha dato il giusto entusiasmo per affrontare questa sfida?

“Si sapeva fin dall’inizio che questa sarebbe stata una stagione anomala con un grande dispendio di energie fisiche e mentali concentrato in un lasso di tempo ristretto.

Sicuramente le vittorie aiutano a mantenere alti i livelli di adrenalina e il buon umore incide, anche sulle performance fisiche.

La fiducia e la consapevolezza sono i migliori carburanti.”

Contro lo Spezia è toccato a Raspadori partire dall’inizio. Quella di domani sarà la partita in cui vedremo il debutto in campo del Cholito Simeone in Champions League dal primo minuto?

“Probabile parta Simeone dal primo minuto ma, altrettanto probabilmente, giocheranno insieme parte dell’incontro. Simeone ha già timbrato, cartellino e gol in Champions, ma questo è solo il primo passo. Sicuramente, causa assenza Osimhen, il Napoli dovrà modificare qualcosa nella costruzione della manovra, per favorire le caratteristiche di Raspadori e Simeone.”

Zielinski, la settimana scorsa, è stato il Man of the Match contro i reds. Chi pensi che possa fare così bene domani sera?

“Contro il Liverpool sono stati in parecchi ad elevarsi su vette di calcio eccelso. Zielinski ha segnato anche due gol ma vanno celebrati anche Anguissa e Kvaratskhelia, solo per citarne alcuni. Se proprio dovessi pronosticarne uno per mercoledì dico Kvaratskhelia.”

