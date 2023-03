Italia Mele: “Quattro C per scrivere la storia: Champions, Cuore, Cervello e C..o”

“Tre domande” a Italia Mele, direttore di 100×100 Napoli e inviata di Canale 8 prima di Napoli – Eintracht Francoforte.

Napoli – Eintracht Francoforte potrebbe regalare al Napoli, dopo il 2-0 dell’andata, l’accesso ai quarti di finale di Champions League. Che partita faranno gli azzurri?

Al Maradona questa sera si gioca un pezzo di storia del club.

Il Napoli non si è mai qualificato per i quarti di finale, riuscirci sarebbe l’ennesimo capolavoro di una stagione straordinaria.

Il Napoli è geneticamente predisposto a sviluppare il proprio gioco.

Spalletti ricorda sempre come lo spettacolo sia imprescindibile per un pubblico come quello napoletano c’è he visto tanti campioni e, soprattutto, il più grande di tutti.

Sarà una partita giocata sul possesso palla ed il pressing feroce con attenzione all’equilibrio.

E’ plausibile temere che il malcontento generato negli ospiti per la mancata assegnazione dei biglietti a persone residenti a Francoforte possa in qualche modo destabilizzare l’ambiente?

La situazione spiacevole che si è venuta a creare, non ha impedito, di fatto a centinaia di tedeschi di arrivare a Napoli, ieri e nella giornata di oggi.

Le parole del capitano Di Lorenzo che invitano tutti a godersi la partita senza cadere nelle provocazioni ed il lavoro delle forze dell’ordine, oltre all’auspicabile buon senso dei napoletani e dei tedeschi, spero, contribuiscano ad evitare problemi.

Sicuramente non ci saranno ripercussioni sulla squadra concentrata solo sulla partita.



Kvaratskhelia e Osimhen in questa stagione inarrestabili e spesso incontenibili. Decisivi anche domani?

Il calcio è un gioco di squadra e le performance dei singoli dipendono, anche, dal collettivo, in una reciprocità imprescindibile.

Ci sono, poi, le qualità individuali che emergono, Osimhen e Kvaratskhelia sono due top players e lasceranno il segno, come sempre, anche in questa partita.

Non è necessario timbrare il tabellino per incidere, come ha dimostrato Osimhen nell’ultima partita.

