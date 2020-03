Italia Mele: “Rinnovo di Mertens importantissimo. Io dico che il Napoli è guarito”

Italia Mele, direttore di 100x100Napoli, è intervenuta ai microfoni di Radio KissKiss durante la trasmissione Radio Goal.

“Importantissimo il rinnovo di Mertens, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista dell’immagine. Dries ha dimostrato che conta ancora il cuore nelle scelte dei calciatori, perchè le offerte non gli mancavano. Lui viene da un contesto più evoluto, vede il calcio con gioia. Manca solo l’ufficialità e siamo tutti felici.

La stagione si era messa molto peggio di quello che potevamo immaginare. Io dico che il Napoli è guarito, Gattuso non si è sbilanciato come giusto che sia. Poche sbavature nella gara contro il Torino. Tornerei però sul problema del gol, non è possibile che quella partita non sia stata chiusa prima.

Di Lorenzo avrebbe dovuto riposare nella partita contro il Torino, questo ragazzo ne ha fatte tutte e l’anno scorso era abituato a fare solo una partita alla settimana. Mario Rui poi ha avuto un piccolo problema e hanno preferito schierare di Lorenzo. Gli ho chiesto nel post partita quanto volesse questo gol e lui si è aperto in un sorriso fantastico e mi ha detto, si, lo volevo tanto.

La Coppa Italia è un obiettivo che il Napoli non porta a casa da troppo tempo. L’ultimo trofeo vinto fu la Supercoppa italiana. Va capito se questi calciatori hanno la capacità di non far tremare le proprie gambe davanti ad un obiettivo che non permette possibilità di replica.

Moltissime delle persone che parlano di calcio non hanno mai giocato. Io seguo il calcio da sempre, eravamo veramente in poche quando ero piccola. Mi sono appassionata tantissimo a questo sport che trovo bellissimo dal punto di vista anche culturale. Ho la capacità di guardare le partite anche dal punto di vista tattico. Le partite si guardano allo stadio, dalla televisione non si apprezzano i movimenti. Ci sono poche certezze nella vita degli uomini, una di queste è il calcio. Credono di avere questa passione in esclusiva, ma non è così. Dopo tanti anni ho la stima formale da parte dei miei colleghi. Sono maniacale, devo essere sempre la prima. Bisogna seguire la passione, giornaliste donne ce ne sono sempre troppo poche. Faccio un appello a tutte le ragazze che amano questo mestiere, non abbiate paura e credeteci.”

