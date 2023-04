Italia Mele:” Se Spalletti resta il prossimo anno? Nulla è scontato. Per ora godiamoci il trionfo…!

Italia Mele, inviata di Canale 8:”Alla base del successo c’è una squadra con la mentalità vincente. La differenza l’ha fatta la continuità”.

Una città in fermento per l’imminente arrivo del terzo scudetto dopo 33 anni. Cosa significa per Napoli?

“Napoli, vive in simbiosi con la sua squadra. Identità e appartenenza assolute. Vinciamo tutti, squadra e città.

È una vittoria sportiva, splendida, straripante. Il Napoli ha annichilito gli avversari. Ma non mi parlate di riscatto sociale e emancipazione. Napoli, non ha bisogno di emanciparsi, seppure, il Napoli, abbia vinto con infinitamente meno soldi, nessun sostegno mediatico o supporto di qualsiasi tipo ed il calcio sia la quarta industria del paese. Napoli, ha vinto dal Sud mettendo l’Italia a testa in giù.

È una grande vittoria sportiva che onora una grande città, unica al mondo. Ora Napoli e il Napoli risplendono della stessa bellezza”.

Un titolo conquistato più con la testa, le gambe o il cuore, nell’intento di dare gioia alla città?

“Nel calcio i campionati li vincono le squadre più forti, a meno che non ci siano distrazioni ambigue. Contano la tecnica, la forza fisica e la testa. Comunemente si definisce ‘mentalità’. Il Napoli ha avuto tutto ma su tutto, la differenza l’ha fatta la continuità. Uomini forti, destini forti”.

Quanto merito ha Spalletti per la conquista di questo scudetto? Resterà anche la prossima stagione?

Spalletti è il deus ex machina di questa meraviglia chiamata Napoli. Il calcio, è un gioco di squadra ma non la somma di giocatori.

È il risultato di un’equazione. Spalletti ha messo insieme: numeri, funzioni, elementi ed ha risolto le incognite, evitando che, variabili incontrollabili, inceppassero il meccanismo. Ha avuto credibilità e la squadra lo ha seguito. La credibilità, è la qualità migliore che possa avere un allenatore. Sul futuro, vedremo, esiste un contratto ma deve esserci la volontà del mister di continuare. Ci sarà tempo per capire ma non darei la permanenza per scontata. Ma ora godiamoci il trionfo.

