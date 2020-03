Italia Mele: “Troppe poche giornaliste donne in questo campo, non abbiate paura e credeteci”

Italia Mele, direttore di 100x100Napoli, è intervenuta ai microfoni di Radio KissKiss durante la trasmissione Radio Goal.

“Moltissime delle persone che parlano di calcio non hanno mai giocato. Io seguo il calcio da sempre, eravamo veramente in poche quando ero piccola. Mi sono appassionata tantissimo a questo sport che trovo bellissimo dal punto di vista anche culturale. Ho la capacità di guardare le partite anche dal punto di vista tattico. Le partite si guardano allo stadio, dalla televisione non si apprezzano i movimenti. Ci sono poche certezze nella vita degli uomini, una di queste è il calcio. Credono di avere questa passione in esclusiva, ma non è così. Dopo tanti anni ho la stima formale da parte dei miei colleghi. Sono maniacale, devo essere sempre la prima. Bisogna seguire la passione, giornaliste donne ce ne sono sempre troppo poche. Faccio un appello a tutte le ragazze che amano questo mestiere, non abbiate paura e credeteci.”

Comments

comments