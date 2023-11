Italia Mele: “Una vittoria per ipotecare il primo obiettivo stagionale”

Tre domande a Italia Mele, inviata di Canale 8, prima di Napoli-Union Berlin di Champions League.

Il Napoli può staccare il biglietto per gli ottavi. Una motivazione importante per gli azzurri

“La qualificazione agli ottavi è il primo obiettivo stagionale e la pratica va chiusa al più presto.

Vincendo con l’Union si metterebbe una grossa ipoteca.

Le motivazioni nel calcio non dovrebbero mancare mai a maggior ragione in Champions che è la competizione più prestigiosa e la vetrina più ammirata.

I tedeschi giocheranno per l’onore, il Napoli per fare risultato”.

La crescita di Raspadori in questa stagione è stata evidente. Garcia può decidere per un cambio modulo al rientro di Osimhen?

“Raspadori è un centravanti e quando lo schierano nel suo ruolo fa, spesso, gol.Nel Napoli ha davanti un top come Osimhen e sfrutta le sue assenze per giocare nella posizione più congeniale. Accadrà anche più avanti perché c’è la Coppa d’Africa.

Raspadori potrà essere il centravanti titolare del futuro se ci sarà una cessione di Victor.

Sul cambio modulo può darsi ma per quello non è obbligatorio aspettare Osimhen, si può fare anche con Simeone, calciatore fortissimo e ultimamente messo colpevolmente da parte”.

Può esserci domani qualche novità nella formazione rispetto alle ultime gare?

“Il Napoli può chiudere la pratica Champions e Garcia sembra diventato conservativo. A parte il rientro di Natan( probabile) e l’alternanza Rui – Olivera, nonostante i tanti minuti accumulati da alcuni calciatori non credo ci saranno cambiamenti.

Anche se Zielinski e Politano ne hanno fatte molte”.

