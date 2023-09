Italia Mele:”Emergenza in difesa? Potrebbe essere il giorno di Natan”

Italia Mele, inviata di Canale 8, risponde a tre domande prima di Bologna-Napoli

Vittoria del Napoli in Champions, di misura e con più di qualche perplessità. Progressi nel Napoli rispetto alle ultime due gare in campionato oppure no?

“Il Napoli ha fatto sicuramente un upgrade dopo le ultime due in campionato perché è tornato a vincere ed è stata anche l’unica italiana a fare i tre punti in Champions. Ovviamente restano molti dubbi sul secondo tempo della squadra e i pericoli corsi.

Focalizzandoci sul secondo tempo della partita a Braga, vanno sottolineate le numerose occasioni da gol sbagliate per centimetri (o forse anche meno) e lo sviluppo migliore della manovra. Garcia invoca una migliore capacità nelle ripartenze ed, a detta di Meret, la partita di Champions era stata preparata con il blocco squadra basso per favorire le ripartenze.

Comunque il passato nel calcio vale poco. Conta come il Napoli interpreterà la partita a Bologna”.

Quali sono le insidie di Bologna-Napoli ? Che cosa deve fare il Napoli per prevalere?

“Il Bologna è una squadra arcigna che gioca, anche, un buon calcio ed è molto ordinata tatticamente.

Qualora il Napoli non avesse il controllo della partita e tendesse a schiacciarsi troppo, si rischia di lasciare troppo campo al Bologna che costruisce dal basso.

Sicuramente la partita non sarà semplice anche per le qualità di Karlsson e Zirkzee e Thiago Motta avrà molti motivi per prepararla bene”.

Emergenza in difesa. Dopo Rrahmani anche Juan Jesus out. Quali le soluzioni del Napoli in difesa?

“L’infortunio di Juan Jesus si somma a quello di Rrahmani quindi il 24 settembre potrebbe essere il giorno di Natan, dopo i pochi minuti di Braga. C’è tanta attesa intorno a questo calciatore, credo troppa, perché fa salire il livello di stress ma averlo tenuto da parte per tanto tempo fa aumentare curiosità e domande. Ora dovrebbe toccare a lui e la speranza è che giochi tranquillo e concentrato. Un’alternativa ma sarebbe una novità, potrebbe essere una difesa a tre, in un sistema 3/4/3.

Centrali: Di Lorenzo, Ostigard. Natan; Elmas, Anguissa, Lobotka e Mario Rui; Politano Osimhen e Kvaratskhelia”.

