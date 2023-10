Italia Mele:”Napoli-Fiorentina?Sono due squadre che cercano il palleggio. Avrà la meglio chi terrà di più il pallone”

Tre domande a Italia Mele, inviata di Canale 8, prima del match di stasera:”Contro la Fiorentina la partita può diventare molto spettacolare…”

Sono subentrati per necessità visto gli infortuni dei pari ruolo ed hanno già giocato varie partite. Che ne pensi della coppia in difesa Natan-Ostigard?

“Ostigard &Natan ormai sono una coppia di fatto, solida e, anche, prolifica, visti i due gol segnati dal norvegese nelle ultime partite. Sono giovani e hanno limiti da migliorare ma, per ora, stanno dando garanzie. Sovvertiranno le gerarchie? Lo abbiamo chiesto a Garcia che ha rimandato il problema a quando torneranno disponibili tutti i centrali”.



Ritieni (come il suo manager) che Mario Rui avrebbe potuto e dovuto giocare di più?

“Non è questione di pensarla o meno come il procuratore di Mario Rui. Le scelte le fa l’allenatore che valuta tutti i giorni i calciatori e gli avversari da affrontare.

Sicuramente, si è scatenata una polemica che non è apprezzabile. Senza dubbio Garcia, che è sempre stringato e pragmatico nelle risposte in conferenza, avrebbe potuto limitarsi a dire che la faccenda l’aveva affrontata la società e che il suo personale rapporto con Mario Rui è cosa privata. Visto che ci tiene molto alla segretezza di tutto ciò che concerne il gruppo squadra.

Per quanto mi riguarda, credo che una giusta alternanza sia efficace come dimostrato la scorsa stagione e concordo con la sensazione che Kvaratskhelia abbia dei benefici con la presenza di Rui, perché si costruisce meglio quando il lato forte è a sinistra, per fare cambio gioco a destra ( ricordiamo che il lato forte viene definito quello dove sta il pallone NdR)

Questo dipende dalle differenti caratteristiche dei due terzini e non dalla maggiore o minore bravura. Non è un giudizio tecnico ma di funzionalità sulla base di ciò che si intenda fare”.

Quali caratteristiche avrà la partita di stasera e che novità ci possono essere per la formazione rispetto all’ultima gara?

“Contro la Fiorentina la partita può diventare molto spettacolare. Sono due squadre che cercano il palleggio. Avrà la meglio chi terrà di più il pallone. La Viola ha migliorato la propria capacità realizzativa, rispetto alla scorsa stagione è più efficace. Il Napoli deve uscire dalla terra di mezzo tattica e se deciderà di tornare definitivamente all’antico con pressing alto e compatto nel recupero palla, deve farlo con più continuità e con tutti gli uomini( corti e stretti) altrimenti lascia spazi pericolosi tra le linee. Non mi aspetto cambi di formazione rispetto a quella scesa in campo contro il Real”.



Comments

comments