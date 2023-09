Italia Mele:”Occorre prendere subito il controllo della gara”

In Champions al primo turno il Napoli di Garcia incontrerà domani sera in trasferta i portoghesi del Braga. Tre domande alla giornalista Italia Mele, inviata di Canale 8, su questa partita

Il Napoli è reduce da varie polemiche per le prestazioni poco brillanti degli ultimi due match in campionato. Che partita sarà?

“Il Napoli e il Braga non sono partiti bene in campionato e non sono al massimo della condizione ma la Champions ti fa tirare fuori il meglio di te. Il calcio portoghese, in generale, unisce qualità a fisicità, il Braga di solito predilige il contropiede ma nelle ultime partite la squadra è apparsa lunga e il Napoli potrebbe approfittare della profondità se i lusitani gliela concederanno. I difensori del Braga, sono fisici ma non dei fulmini di guerra. Probabile che i portoghesi provino ad approfittare della condizione del Napoli per togliere spazio e linee di passaggio ma senza scoprirsi troppo. Gli azzurri, dal canto loro, penso provino a prendere subito il controllo della partita cercando di essere meno leziosi, più veloci nel giro palla e con maggiore movimento ma, soprattutto, più precisi”.

Quali accorgimenti deve apportare il Napoli e cosa deve fare Garcia per rimettere la squadra sui binari giusti?

La risposta più banale sarebbe: far uscire il Napoli dalla terra di mezzo in cui si trova. Io non ho ben chiara l’idea di gioco di Garcia.

Credo, anzi sono, quasi, sicura che lui prediliga il 4/4/2 con due attaccanti più vicini. Questa squadra lo ha nelle corde?

Riusciranno a mettere in pratica le sue idee? Non lo so. Per ora c’è gran confusione. Immagino che la società abbia sollecitato soluzioni condivise con i calciatori e qualcosa potrebbe cambiare da mercoledì e credo, anche, che la credibilità di un allenatore e non il negazionismo sia la qualità più importante per costruire un gruppo vincente.

La formazione: ci sarà qualche sorpresa? Chi sarà di fianco a Rrhamani in difesa?

“La conferenza stampa pre partita non ha chiarito particolari dubbi di formazione tranne( forse) sull’impiego ancora rimandato di Natan. Al fianco di Rrahmani dovrebbe esserci Juan Jesus”.

Comments

comments