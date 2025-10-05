Italia: Politano infortunato sorpresa di Gattuso che convoca un altro napoletano.

Politano si infortuna nel corso di Napoli-Genoa e non potrà rispondere alla convocazione in nazionale.
Al suo posto Gattuso convoca Spinazzola che rientra in nazionale dopo l’infortunio all’Europeo,
Lo riferisce Sky
Juventus-Milan si strattonano a vicenda e restano dietro
Conte a DAZN:”Dobbiamo alzare il livello di tutti, con De Bruyne ci capiamo al 100%
Antonio Conte dopo Napoli-Genoa: la vittoria della tenacia e della resilienza
Spinazzola in conferenza: “I cambi? Chi entra deve cambiare la partita”
LIVE-NAPOLI-GENOA: la ribalta il Napoli con un ottimo secondo tempo (2-1; 34′ Ekhator; 58′ Anguissa; 75′ Hojlund)
Serie A: la Roma vince a Firenze, momentaneamente sola in testa alla classifica
Napoli-Genoa: le formazioni
La partita delle 12:30: Udinese-Cagliari 1-1
Verso Napoli-Genoa. La probabile formazione scelta da Conte
L’Inter schianta la Cremonese