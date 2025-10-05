Italia

Italia: Politano infortunato sorpresa di Gattuso che convoca un altro napoletano.

Politano si infortuna nel corso di Napoli-Genoa e non potrà rispondere alla convocazione in nazionale.

Al suo posto Gattuso convoca Spinazzola che rientra in nazionale dopo l’infortunio all’Europeo,

Lo riferisce Sky

