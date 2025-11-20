Italia: Semifinale playoff contro l’Irlanda del nord

Sorteggi semifinali fatti: L’Italia giocherà in casa la semifinale contro l’Irlanda del nord
l’eventuale finale sarebbe invece contro Galles o Bosnia da giocare in trasferta.
Napoli: Oggi il pienone a Castelvolturno ma che clima ci sarà?
Ultim’ora Conte non parlerà prima di Napoli-Atalanta
Terremoto arbitrale. Il vertice rischia di essere decapitato.
I rientri azzurri: oggi Lobotka e Lang, domani McTominay e Hojlund e poi Rrahmani
Assessore Cosenza:”Mai detto di no al nuovo stadio ma ci sono problemi da risolvere ed i costi saranno molto alti”.
Politano:”Conte mi ha migliorato”. Poi fa un appello.
Napoli: Alle 15.00 parte la vendita dei biglietti per la partita con la Juventus.
Designati arbitro e VAR per Napoli-Atalanta
Il Napoli vince il premio ‘Campaign of the year’
Napoli: Nuovo stadio a Poggioreale il Comune dice no!