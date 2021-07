Italia-Spagna: la doppia partita di Emerson Palmieri tra…Mancini e ‘papà’ Spalletti

L’infortunio di Spinazzola consegna una maglia di titolare a Emerson Palmieri nella semifinale degli Europei 2020 in programma questa sera alle ore 21:00 allo stadio di Wembley a Londra.

Emerson Palmieri si gioca la più importate chance per il rilancio della sua carriera proprio a Londra dove, con la maglia del Chelsea, non sta attraversando proprio un momento felice malgrado il trionfo in Champions League.

Emerson Palmieri nella stagione che si chiuderà con gli Europei ha giocato pochissimo e nella finale di Champions non ha giocato neanche un minuto.

Le poche presenze inoltre gli hanno fatto perdere anche la maglia da titolare in nazionale.

Contro la Spagna l’esterno sinistro difensivo nato in Brasile ma di origini calabresi vuole dimostrare a Mancini che l’Itali può contare su di lui e, al tempo stesso, convincere Spalletti a riaverlo ai suoi ordini.

Proprio in una sua autobiografia Emerson Palmieri ha sottolineato l’importanza di essere stato allenato dal nuovo allenatore del Napoli:

“I primi 5-6 mesi a Roma non sono stati facili. Sono molto grato a Spalletti, era come un padre per me”.

