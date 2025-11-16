Italia

Italia sprofondo azzurro

Pubblicato il

L’Italia di Gattuso perde malissimo a Milano contro la Norvegia nell’ultima del girone

sconfitta per 1-4 e ora i playoff ai quali gli azzurri arrivano pieni di dubbi.

Non sufficienti la prive di Di Lorenzo e Politano.

Gattuso chiede scusa agli italiani ma non basta.

Comments

comments

Articoli simili:,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top