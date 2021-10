Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la Federcalcio ha chiesto al Governo l’apertura al 100% dello stadio per la partita decisiva per le sorti del girone di qualificazione ai mondiali.

Per la gara in programma il 12 novembre il presidente Gravina ha parlato con la sottosegretaria Vezzali, proponendo la sfida come un punto di ripartenza.

Sarebbe infatti il primo evento con capienza totale in un impianto italiano dall’inizio della pandemia nel febbraio-marzo 2020.

