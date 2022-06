Italia U19, brutta sconfitta con la Francia. Per Ambrosino 70′ e un assist

L’Italia Under 19 è scesa in campo oggi per la sfida contro la Francia, persa per 4 a 1. Il giovane Ambrosino ha giocato 70 minuti.

L’azzurrino di proprietà del Napoli ha realizzato l’assist per il gol del vantaggio dell’Italia nei 70 minuti che è stato in campo. La nazionale italiana Under 19 si è già qualificata per le semifinali e chiude il gruppo al secondo posto, proprio dietro la Francia.

