Italia U21, azzurrini perdono 2-1 conto la Francia dopo tre clamorosi errori arbitrali

Falsa partenza per la Nazionale di Nicolato che nel primo match dell’Europeo esce sconfitta dalla Francia per 2-1.

L’assenza del VAR per costi logistici e di gestione troppo elevati e l’assenza della goal line technology penalizzano in maniera determinante l’Italia che perde contro la Francia 2-1 ma recrimina per tre grossi errori del direttore di gara. Manca un rigore, il gol di Barcola (2-1) è viziato da un clamoroso fallo in partenza su Okoli ma soprattutto, nel finale, un colpo di testa di Bellanova colpisce il palo, varca interamente la linea di porta e successivamente viene allontanato. L’arbitro incredibilmente non convalida. Il resto è una gara equilibrata, ben giocata dagli Azzurri che partono in sordina, vanno sotto (Kalimuendo) e poi pareggiano con Pellegri. Nella ripresa, Azzurri quasi in dominio, il gol non arriva ma arriva quello di Barcola in un’azione viziata vistosamente da un fallo su Okoli. L’Italia si gioca il tutto per tutto con gli uomini offensivi a disposizione. Gnonto costringe al fallo Badé che viene giustamente espulso (chiara occasione da gol), Miretti e Cancellieri falliscono il pari da due passi e alla fine il clamoroso errore del direttore di gara che non vede la palla dentro la porta dopo una conclusione di Bellanova e condanna l’Italia alla sconfitta

