Italian Sport Awards: Insigne è tra i premiati

Il portale Ansa riferisce degli Italian Sport Awards, che si terranno domani sera all’hotel dei Congressi di Castellammare di Stabia a Napoli.

I premi, che saranno consegnati in occasione del gran galà del calcio, riguardano la stagione 2020/21. Nella serata di domani saranno premiati i migliori di Serie A, B, C, D e saranno consegnati i premi alla carriera anche per gli esponenti dei media.

In particolare, i premiati degli Italian Football Awards saranno i seguenti:

Lorenzo Insigne (Napoli), miglior calciatore della Serie A ;

; Ciro Immobile (Lazio), miglior bomber;

Stefano Pioli (Milan), miglior allenatore

Vincenzo Italiano (Spezia), miglior tecnico giovane.

Come ds è stato designato Tony D’Amico (Verona);

miglior dirigente Umberto Marino (Atalanta);

miglior club il Sassuolo;

miglior presidente Antonio Percassi (Atalanta).

Ruolo per ruolo i migliori:

portiere Gigi Donnarumma (Milan);

difensore Giovanni Di Lorenzo (Napoli) ;

; centrocampisti Nicolò Barella (Inter) e Manuel Locatelli (Sassuolo);

attaccante Ciro Immobile (Lazio);

giovane Alessandro Bastoni (Inter); Matteo Lovato (Verona)

