Italiano a DAZN: “Brutta prestazione ma portiamo a casa 3 punti importanti”

L’allenatore dello Spezia, Italiano, ha parlato a DAZN dopo la clamorosa vittoria di questa sera contro il Napoli per 1-2.

“Brutta prestazione ma portiamo a casa punti, il contrario di quanto fatto fino ad oggi. Ma il calcio è così, strano e imprevedibile. Forse nella nostra peggiore prestazione di quest’anno portiamo a casa la vittoria contro una squadra fortissima, ci prendiamo questi tre punti che a noi servono come il pane per muovere la classifica e per l’entusiasmo. Sorridiamo un po’, l’aria stava iniziando a diventare pesante. L’inferiorità numerica in questa categoria è tremenda, oggi è andata bene ma con un uomo in meno si fa troppa fatica. Abbiamo cercato di mantenere qualcuno sulla linea della palla e così abbiamo trovato il secondo gol in dieci uomini. Non era semplice, nel primo tempo abbiamo sofferto tanto, abbiamo avuto paura di giocare. Sono rimasto contentissimo e sorpreso dalla prestazione dei ragazzi. Affronteremo la prossima partita con maggiore entusiasmo”.

“Nzola ha margini di crescita mostruosa. Ha fisicità, velocità, può reggere il confronto con i big. Ha ottime prospettive davanti, sono felicissimo della sua prestazione anche quando siamo rimasti in dieci. Ha dimostrato attaccamento alla maglia. Quest’anno è anche più cinico, gli anni scorsi non era un grandissimo goleador. Ha tutto per diventare un attaccante di valore. Il primo tempo non mi era piaciuto, sono contento per Pobega e Gyasi, sono entrati e hanno fatto benissimo”.

