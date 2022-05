Italiano: “Giocare alla pari contro questo Milan in questo stadio non è facile. Terracciano? Può capitare, ha sempre fatto benissimo“

Dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Milan, Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa della partita.



Italiano ha elogiato i suoi ragazzi nonostante la sconfitta: “Oggi abbiamo reagito alle due non belle prestazioni, in termini di dinamismo e qualità e credo che la squadra abbia giocato alla pari col Milan soprattutto nel primo tempo. Nel secondo tempo siamo calati ma abbiamo avuto una grande palla gol con Cabral, potevamo evitare quell’ingenuità ed evitare la sconfitta ma per ora ogni errore lo paghiamo caro.



Giocare alla pari contro questo Milan in questo stadio non è facile. Non abbiamo grandi goleador sugli esterni quindi cerco di ruotarli per renderli tutti partecipi. Cerco anche di cambiare l’inerzia delle partite a gara in corso inserendo esterni offensivi freschi che possono avere il cambio passo. A volte ci è andata bene, altre volte male. Oggi volevo vedere una squadra diversa e l’ho vista”.

Proiezioni future? “Cercheremo di vincere da qui alla fine, al momento siamo attaccate alle nostre concorrenti e avremo la possibilità di preparare la prossima partita con una settimana di tempo. In futuro ci sarà tempo per sistemare quello che non va e per intervenire”. Infine l’allenatore della Fiorentina ha parlato anche dell’errore di Terraciano che ha, di fatto, regalato il gol al Milan: “Terracciano? può capitare, ha sempre fatto benissimo, non gli ho detto niente a fine partita”.

