Italiano in conferenza: “Contro il Napoli non ci saranno Nico e Duncan”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano in conferenza stampa ha presentato la sfida casalinga di campionato in programma domani al Franchi.

“Domani non avremo Duncan e Nico Gonzalez, dobbiamo coinvolgere tutti proprio per questo motivo.

Barak è un grandissimo innesto per esperienza, qualità e fisicità. Gioca da tanti anni in Italia ed è un grosso vantaggio per inserirlo il più velocemente possibile. Sa invadere l’area e fare gol, ha grande personalità. La Fiorentina ha fatto un grandissimo acquisto. È pronto ma ha svolto un solo allenamento vero ieri ma ha la stima di tutti.

Il Napoli? Affrontiamo come lo scorso una squadra straripante. Da anni è una big in Italia, lo sta confermando e lo confermerà anche quest’anno perché sono tutti top. Sarà una partita complicata che necessita di spirito battagliero. Ogni partita è un esame, cercheremo di essere il più attenti possibile.

Kvaratskelia ha qualità da campione, fa gol in tutti i modi, bisogna fare i complimenti al Napoli ma sono tutti forti: dobbiamo solo essere più bravi, accendere l’interruttore e capire il pericolo. Domani sarà una di quelle partite, sono due anni consecutivi che li affrontiamo all’inizio con grandissima condizione. Un centrale sul georgiano? Se iniziamo a esaltare le loro qualità e farli esaltare roviniamo la nostra capacità di attaccarli quando abbiamo palla. Contro dei fenomeni devi ragionare anche tu da fenomeno.

Amrabat? Sta facendo davvero dei miglioramenti e una crescita davvero enorme, per come si è calato in una posizione che nemmeno lui pensava di poter fare. Era convinto di una cosa diversa, ma si sta applicando e ha margini enormi nella distribuzione della palla anche in avanti.

Cabral sta iniziando a far vedere cose diverse, l’ambientamento non è stato facile nei primi mesi e lo abbiamo capito, adesso sa cosa vuole l’allenatore e anche l’intesa coi compagni cresce: migliora lui e migliora tutta la squadra, contro il Twente ha fatto gol e sta migliorando”.

