Italiano in conferenza: “La Fiorentina meritava un pareggio in questa partita”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha analizzato in conferenza stampa la sconfitta con il Napoli.

“La squadra per me è stata brillantissima nel primo tempo fino al nostro gol dove potevamo fare ancora più male al Napoli ma come capita in altre partite ci sono certi momenti della gara dove abbassiamo la fiducia e l’intensità e facciamo venire fuori gli avversari. La Fiorentina meritava un pareggio, meritava di uscire con un punto almeno da questa partita.

La squadra deve continuare a battere perché se facciamo il salto mentale da queste partite fuori ne usciamo bene anche perché è un peccato uscire da queste gare a mani vuote.

Il nostro è stato un calendario non semplice ma siamo a 12 punti, siamo in una zona di classifica che ci soddisfa. Ci manca qualcosa per competere con queste squadre anche dal punto di vista dell’autostima.

Napoli o Inter? Sono entrambi squadre forti che arrivano da un buon campionato scorso che hanno mantenuto tutto quello che hanno dal punto di vista della qualità e della fisicità. Queste saranno due squadra che lotteranno fino in fondo.”

