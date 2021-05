Italiano: “Quando il Napoli sta così è impossibile per tutti. Daremo tutto, meritiamo la salvezza”

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta in casa contro il Napoli.

“Oggi c’è poco da dire. E’ stata una partita nata subito male ed i meriti sono tutti da dare al Napoli. Per l’atteggiamento che ha avuto, ci ha aggrediti, non ci ha fatto giocare. Se il Napoli è questo, così, in questo stato di grazia è difficile per tutti, figuriamoci per lo Spezia. Dobbiamo essere diversi da quanto visto oggi nelle ultime tre partite.

Osimhen mette in difficoltà tutte le difese in questo momento, sta bene lui, stanno bene tutti i compagni, sta bene il Napoli. Abbiamo cercato di arginarli ma non c’è stato niente da fare. Vedremo il risultato delle altre e vedremo cosa riusciremo a fare fino alla fine del campionato.

Forse l’unica fortuna che abbiamo è che ne mancano poche, tre, di cui due in casa. Lo sforzo che abbiamo fatto per tutto il campionato ora ci fa pagare qualcosa. Dobbiamo trovare le energie per fare l’ultimo sforzo per restare in Serie A. C’è qualche elemento in difficoltà, ma dobbiamo tornare ad essere quelli dell’inizio perché ce lo meritiamo”.

Comments

comments