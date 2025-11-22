Live Napoli-Atalanta: tripletta azzurra nel primo tempo, a segno Neres e Lang. Inizia la ripresa (3-0;17′ e 38′ Neres, 44′ Lang)

Live Napoli-Atalanta: Conte schiera un Napoli inedito, l’Atalanta trova un nuovo mister, Palladino, in panchina
46′ già punizione per gli azzurri dal limite. Tiro di McTominay, Carnesecchi blocca a lato
21:48 ricomincia la gara
45’+1 Finisce il primo tempo. Un Napoli efficace stasera contro un’Atalanta un po’ spaesata. Il Napoli si è finalmente sbloccato… ed è andato in gol 3 volte
44′ Bella azione del Napoli e primo gol di testa di Lang su cross di Di Lorenzo
38′ ANCORA IN GOL DAVID NERESSSSSSSS ! Raccoglie un passaggio invitante dal versante centrale-sinistro e anche stavolta infila Carnesecchi
36′ Lookman in contropiede trova lo spazio per servire Pasalic: il tiro del centrocampista termina alto
32′ ci prova De Ketelaere, tiro forte ma fuori misura
29′ Bella progressione di Scott McTominay, il suo tiro da fuori area finisce fuori
17′ GOOOOOOOLLLLL DEL NAPOLI passaggio filtrantre al bacio per David Neres sulla destra che davanti al portiere non sbaglia e insacca
11′ Il Napoli prova a costruire e trovare i varchi giusti
Ore 2045: Partiti!
Le formazioni:
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Neres, Hojlund, Lang. A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Olivera, Elmas, Politano, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino. Allenatore: Antonio Conte.
ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. Allenatore: Raffaele Palladino. A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossonou, Musah, Sulemana, Scamacca, Samardzic, Kolasinac, Brescianini, Bernasconi, Zalewski, Maldini, Krstovic.