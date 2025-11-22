Serie A

Live Napoli-Atalanta: tripletta azzurra nel primo tempo, a segno Neres e Lang. Inizia la ripresa (3-0;17′ e 38′ Neres, 44′ Lang)

Napoli Atalanta logo

Live Napoli-Atalanta: Conte schiera un Napoli inedito, l’Atalanta trova un nuovo mister, Palladino, in panchina

46′ già punizione per gli azzurri dal limite. Tiro di McTominay, Carnesecchi blocca a lato

21:48 ricomincia la gara

45’+1 Finisce il primo tempo. Un Napoli efficace stasera contro un’Atalanta un po’ spaesata. Il Napoli si è finalmente sbloccato… ed è andato in gol 3 volte

44′ Bella azione del Napoli e primo gol di testa di Lang su cross di Di Lorenzo

38′ ANCORA IN GOL DAVID NERESSSSSSSS ! Raccoglie un passaggio invitante dal versante centrale-sinistro e anche stavolta infila Carnesecchi

36′ Lookman in contropiede trova lo spazio per servire Pasalic: il tiro del centrocampista termina alto

32′ ci prova De Ketelaere, tiro forte ma fuori misura

29′ Bella progressione di Scott McTominay, il suo tiro da fuori area finisce fuori

17′ GOOOOOOOLLLLL DEL NAPOLI passaggio filtrantre al bacio per David Neres sulla destra che davanti al portiere non sbaglia e insacca

11′ Il Napoli prova a costruire e trovare i varchi giusti

Ore 2045: Partiti!

Le formazioni:

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Neres, Hojlund, Lang. A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Olivera, Elmas, Politano, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino. Allenatore: Antonio Conte.
ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. Allenatore: Raffaele Palladino. A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossonou, Musah, Sulemana, Scamacca, Samardzic, Kolasinac, Brescianini, Bernasconi, Zalewski, Maldini, Krstovic.

