Live-NAPOLI-INTER: gli azzurri battono l’Inter e si riprendono la vetta della classifica (3-1, 33′ De Bruyne; 54′ McTominay; 59′ Calhanoglu; 66′ Anguissa)

Live-NAPOLI-INTER: le due squadre, in classifica allo stesso punteggio, si affrontano al Maradona per ambire alla vetta

90′ + 6′ Napoli-Inter: 3-1. Vittoria di Cuore, di volontà, di impegno. Una vittoria che scaccia i fantasmi e restituisce al pubblico di Napoli la sua squadra, i valorosi 11 di Antonio Conte

90′ entrano Beukema e Gutierrez per Buongiorno e Spinazzola. Saranno 6 i minuti di recupero

89′ Il Napoli tiene duro

80′ Escono Neres, Politano entrano Lang ed Elmas

72′ Triplo cambio per l’Inter. Fuori Calhanoglu, Barella e Dumfries, dentro Sucic, Frattesi e Luis Henrique.

66′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Frank Zambo Anguissa in ripartenza con grande freddezza batte Sommer per il 3-1

59′ dimezza l’Inter. Calcio di rigore per un tocco di braccio di Buongiorno in area. Segna Calhanoglu (2-1)

54′ GOOOOOLLLL DI SCOTT MCTOMINAY !!!! Lo scozzese in contropiede raccoglie un cross di Spinazzola dal limite per un gol pazzesco 2-0

19:10 inizia il secondo tempo

18:52 finisce il primo tempo

45′ +4 due azioni pericolose dell’Inter, vicina al pari, ammonito Gilmour per fallo

45′ 6′ di recupero.

43′ Giallo per Di Lorenzo per un fallo su Calhanoglu.

33′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Kevin De Bruyne trasforma calcio di rigore impeccabile per l’1-0! Peccato per lui….s’inoftunia subito dopo l’esecuzione dal dischetto, esce per Olivera

32′ Cambio per l’Inter: fuori Mkhitaryan per infortunio, dentro l’ex Zielinski.

30′ Calcio di rigore per il Napoli. Contatto tra Mkhitaryan e Di Lorenzo

21′ Prima bella azione del Napoli, palla per Gilmour, la sua conclusione va al lato

15′ Spinazzola sbaglia in fase di impostazione, il pallone arriva a Lautaro ma si oppone Milinkovic-Savic

12′ Brutta entrata di Lautaro su Buongiorno. Punizione per il Napoli

9′ Bastoni da angolo per l’Inter, colpisce di spalla. per poco non va in gol

8′ Squadre in fase di studio

5′ Il tentativo di cross di Politano, alto e lungo per tutti

18:00 Partiti!!!

Le formazioni:

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Neres. All. Conte.

INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro Martinez. All. Chivu.

