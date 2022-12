Izzo, chiesta condanna a 4 anni e 10 mesi per associazione camorristica

Il difensore del Monza Armando Izzo rischia quattro anni e dieci mesi di carcere. La richiesta è stata avanzata dalla Dda di Napoli durante la requisitoria di giovedì del pm Maurizio De Marco.

Quattro anni e dieci mesi di reclusione: è la pena che la Procura distrettuale antimafia di Napoli chiede per il calciatore del Monza Armando Izzo, già indagato nel 2016 con le accuse di concorso esterno e frode sportiva nell’ambito di un’inchiesta sulle opacità nei rapporti tra calcio e camorra.

Il pm De Marco ha chiesto ai giudici la condanna di Izzo per concorso esterno all’associazione camorristica nota come “Vanella Grassi” di Secondigliano, oltre che per frode sportiva.

Izzo in aula ha ammesso di aver simulato un risentimento muscolare, pur di non trovarsi in difficoltà, pur di rimanere fuori da un match su cui la camorra aveva piazzato i propri artigli:

“Ho simulato un infortunio in realtà, ho simulato per non essere coinvolto in una combine.”

