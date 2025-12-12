Calciatori del Napoli

J Jesus potrebbe non essere disponibile per Udine.

Ancora problemi per il Napoli che vede accorciarsi sempre di più la lista dei disponibili, out anche J Jesus 

Il calciatore aveva preso un colpo durante la partita contro il Benfica e, secondo quanto riportato da Sky Sport, potrebbe saltare la trasferta di Udine per motivi precauzionali.

 

