J Jesus:”Siamo un gruppo forte e qualitativo. Romelu manca ma Lucca ha fatto bene”.

J Jesus ha commentato il momento del Napoli e il futuro prossimo, parlando dei compagni vecchi e nuovi, esaltando lo spirito di squadra e dei loro obiettivi.

Così ai microfoni di Mediaset:

“Mentalità da scudetto.

Quello è il nostro spirito che deve guidarci per tutto il campionato, perché abbiamo uno scudetto da difendere e lo faremo al 100% come ha detto anche il mister.



Dobbiamo iniziare il campionato come lo abbiamo finito.

Abbiamo delle situazioni da migliorare, ma va bene così con una vittoria importante.

Quando si vince e si tiene il controllo della partita si crea fiducia sul campo. Siamo stati bravi a difendere tutti insieme, ma poi bravi anche ad approfittare delle occasioni davanti.

Kevin e Scott sono calciatori importanti. Sappiamo che Scott l’anno scorso ha fatto un bellissimo campionato.

C’è Kevin, che ha uno storico importante, ci sono Anguissa e Lobo.

Ma non ci sono solo loro, noi abbiamo un gruppo forte e quindi punteremo su questo. Non è che si vince in undici, noi siamo 26/27 che ogni giorno in allenamento danno sempre tutto il meglio per vincere.

Questa mentalità vincente ci aiuterà, ma giustamente Frank, Stani, Kevin e Scott che sono dei calciatori fortissimi, speriamo che possano fare un bel campionato.

A Napoli ho giocato con bei giocatori: Koulibaly, Kim, Mertens e Insigne. Abbiamo avuto bei gruppi, non abbiamo vinto però posso dire che è un gruppo molto forte, qualitativamente molto importante. Posso parlare anche di me, l’anno scorso non giocavo quando c’era Buongiorno, che giustamente è il titolare.

Io mi sono sempre messo a disposizione e ho avuto opportunità. Quindi tutti quelli che non giocano devono essere pronti, perché la forza di una squadra vincente è tutto il gruppo, non solo gli undici titolari, o chi gioca di più o di meno.

Ci dispiace tantissimo che Romelu si sia fatto male, perchè è compagno, un fratello nostro. Però Lorenzo ha fatto una bella partita, sicuramente ci darà una mano.

Aspetteremo Romelu nel più breve tempo possibile, perché è un pezzo importante della squadra e sicuramente ci aiuterà nella seconda parte di stagione”.

