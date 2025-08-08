Jack verso Madrid? Proseguono i contatti con l’Atletico

Oggi giornata importante per il futuro di Jack Raspadori che potrebbe essere a Madrid, sponda Atletico.
Questo il punto della situazione fatto da Sky:
L’Atletico Madrid vuole Giacomo Raspadori del Napoli: parti in contatto, con una svolta nella trattativa che potrebbe arrivare presto
Stanno proseguendo i contatti tra Napoli e Atletico Madrid per Giacomo Raspadori.
Dopo aver pescato in Italia dall’Atalanta Matteo Ruggeri, il club spagnolo ha messo gli occhi sull’attaccante azzurro.
Nella giornata di venerdì 8 agosto sono attese novità importanti sulla trattativa tra i due club.
Napoli che, intanto, ha chiuso per l’arrivo di Gutierrez e sta continuando a lavorare per Juanlu, classe 2003 del Siviglia.