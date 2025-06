Jadon Sancho: nella trattativa il Napoli è in pole

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato, ai microfoni di Sky Sport ha fatto riferimento al Napoli in particolare alla trattativa con il Manchester United per Jadon Sancho

Di seguito le sue parole: “C’è tanta concorrenza in generale. Sancho è certamente un obiettivo del Napoli per la fascia sinistra, insieme a Ndoye e Noa Lang. Però Sancho è un obiettivo anche della Juventus: i bianconeri erano pronti a prenderlo in prestito lo scorso anno, poi alla fine è andato in prestito al Chelsea. C’è stato un sondaggio da parte della Juventus attraverso i suoi agenti. In realtà il Napoli è più avanti perché ha parlato diverse volte sia con l’entourage di Sancho che con il club. Si prova a capire come poter strutturare l’operazione, il primo passo che vorrebbe fare il Napoli è andare con un prestito. La Juventus è come se avesse preso il numerino per iscriversi alla corsa, magari più passano i giorni più aumenta la possibilità di convincere il giocatore a fare un altro tipo di scelta“.

