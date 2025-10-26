Jannik Sinner batte Zverev e vince l’Atp 500 di Vienna

Jannik Sinner ha sconfitto il tedesco Zverev con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-5 dopo due ore e 28 minuti di gioco e vince l’Atp 500 di Vienna

Per Sinner è il 22° titolo Atp, il quarto di questa stagione. Sinner, numero 2 al mondo nella classifica ATP, si porta a 840 punti da Carlos Alcaraz nel ranking mondiale.

