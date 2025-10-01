Tennis

Jannik Sinner trionfa a Pechino

Pubblicato il

Jannik Sinner conquista un nuovo torneo nel 2025! Trionfa di nuovo all’Atp 500 di Pechino, battendo in finale l’americano Learner Tien con un doppio 6-2 in poco più di un’ora

Il n. 2 al mondo ha conquistato il 21° titolo Atp in carriera, il terzo nel 2025

