Je Sto Vicino a Te: venduta per 15mila euro la maglia di Mertens

Je sto vicino a te: Uniti per Napoli grande successo per la campagna di aste online con memorabilia calcistici promossa dalla Fondazione Cannavaro Ferrara.

Ventinove grandi calciatori hanno deciso, lo scorso 15 aprile, di mettere in asta una maglia a loro appartenuta, che racconta una storia speciale.

Le offerte non tardano a partire, e per 10 giorni si assiste ad un tam tam di puntate da ogni parte del mondo. Andrea Cattoli, procuratore di Sebastian Giovinco si aggiudica per 55mila euro la camiseta biancoceleste indossata da Diego Armando Maradona nella partita Italia – Argentina del 10 giugno 1987, messa in asta da Ciro Ferrara.

La chiusura definitiva dell’asta quest’oggi con l’assegnazione della maglia di Dries Mertens: come valore seconda solo a quella di Maradona. Stadio1926 la spunta su MH17 per 15mila euro e porta a casa un cimelio storico: l’attaccante n. 14 del Napoli ha infatti donato la maglia indossata nella gara degli ottavi di Champions League Napoli – Barcellona nel corso della quale ha raggiunto l’apice della classifica cannonieri del Napoli di tutti i tempi al pari proprio di Marek Hamsik con 121 goal. Ed è per questo che lo slovacco ci teneva particolarmente a farla sua.

Aggiudicata per 5.050 euro la maglia di Fabio Cannavaro ai tempi del Real Madrid, quella di Ciro Immobile indossata nella finale di Coppa Italia 2019, per 4.100 euro, Lorenzo Insigne per 2.400 euro (finale Coppa Italia 2014) del Pocho Lavezzi per 2.500 euro come quella di Donnarumma (qui le aste chiuse: https://www.charitystars.com/collection/je-sto-vicino-a-te-it/closed?page=2)

Un gioco di squadra perfetto fino alla chiusura della campagna che sfoggia un risultato complessivo riscontrato pari a ben 100mila euro.

Il ricavato della raccolta verrà destinato all’acquisto di beni di prima necessità per le famiglie napoletane in difficoltà, in collaborazione con alcune associazioni riconosciute sul territorio e già selezionate.

La Fondazione sta lavorando con associazioni e parrocchie delle 10 municipalità cittadine per distribuire centinaia di spese solidali.

Ai volontari coinvolti nella distribuzione saranno fornite mascherine e guanti per lavorare in totale sicurezza.

Ciro, Paolo e Fabio, uniti da esperienze di gioco che li hanno resi protagonisti sui campi di calcio di tutto il mondo, ma da sempre vicini alla propria terra ringraziano di cuore gli amici legati a Napoli e alla Campania, che hanno consentito di raggiungere questo importante traguardo: Ciccio Baiano, Salvatore Bocchetti, Marco Borriello, Diego Contento, Mimmo Criscito, Danilo D’ambrosio, Antonio Di Natale, Gianluigi Donnarumma, Antonio Floro Flores, Pasquale Foggia, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, Armando Izzo, Rolando Mandragora, Dries Mertens, Antonio Mirante, Vincenzo Montella, Francesco Moriero, Antonio Nocerino, Raffaele Palladino, Fabio Pisacane, Fabio Quagliarella, Luigi Sepe, Stefano Sorrentino, Guglielmo Stendardo, Pino Taglialatela.

La campagna è stata ideata e promossa dalla Fondazione Cannavaro Ferrara, con la consulenza strategica di Manuela Ravalli, MR Consulting Milano, specializzata in filantropia e CSR.

È ancora possibile contribuire alla raccolta delle spese solidali per Napoli con una donazione: Fondazione Cannavaro Ferarra

IBAN: IT39Z0321103400052874794500

Causale: #JeStoVicinoaTe

