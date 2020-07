John Elkann: “Vinto un campionato complicato, la Ferrari tornerà a vincere nel 2022”

In un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, John Elkann parla della gioia Juventus e del problema Ferrari.

“La Juve è l’unica squadra dei principali campionati europei a vincere 9 titoli di fila. E questo è un merito straordinario che va riconosciuto ad Andrea Agnelli e a tutta la squadra per quello che hanno fatto in campo e fuori dal campo. In questi anni ci sono stati tre allenatori, tra loro molto diversi, ma la Juventus è riuscita a vincere nonostante l’asticella si sia alzata sempre di più.

È stato un campionato complicato dalle conseguenze del Covid-19: l’interruzione, la ripresa… Gli avversari tradizionali e le sorprese di squadre come la Lazio e l’Atalanta che si sono dimostrate avversarie toste e velocissime. Ma la Juve non ha mai perso il controllo ed ha confermato la sua solidità. Alla lunga è uscita la cultura vincente.

Mai sedersi sugli allori, non mollare e non perdere mai la voglia di vincere.

Ferrari? Nel suo insieme gode di ottima salute. Lo abbiamo visto dai risultati industriali, dai cinque nuovi modelli presentati l’anno scorso come non era mai accaduto. Non vinciamo un Mondiale costruttori dal 2008 e uno piloti dal 2007. La realtà è che la nostra macchina non è competitiva. Oggi stiamo mettendo le basi per essere competitivi e tornare a vincere quando cambieranno le regole nel 2022. Ne sono convinto”.

