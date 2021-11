Jorginho: “Al Pallone d’Oro ci penso, vincere un mondiale va al di là di tutto”

Il centrocampista della Nazionale Jorginho ha rilasciato alcune dichiarazioni del podcast “Gringolandia” su Globo Esporte.

“Il Pallone d’oro? Cerco di non crearmi troppe aspettative ma sarei ipocrita nel dire che non ci penso, perché è impossibile. Se succederà, sarà una grande cosa, altrimenti non mi lamenterò. Resto con i piedi per terra e mi concentro su altro, e poi ho comunque ricevuto il premio di miglior giocatore dalla Uefa. Non spetta a me dire se il Pallone d’Oro arriverà o meno ma credo che dimostrerebbe che oggi vengono presi in considerazione anche altri tipi di giocatori e la loro importanza. Sarebbe una sorta di incentivo, è come se dicessero: ‘guardiamo tutto, non solo il numero di gol’.

Vincere il Mondiale in Qatar? Non sarebbe male. Di sicuro Champions ed Europeo non sono da buttare ma il Mondiale è qualcosa che va al di là di tutto, è il top. Se l’Italia ci arriverà non sarà la favorita, ma dopo quello che ha fatto all’Europeo non passerà inosservata”.

Comments

comments