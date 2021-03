Jorginho e Hamsik scherzano e cantano a Canale 21

Jorginho e Hamsik, ex giocatori del Napoli, sono intervenuti nella trasmissione di Canale 21 condotta da Peppe Iodice.

Una breve apparazione nel programma Peppy Night dove l’ex capitano azzurro, ora in Svezia, e l’ex numero 8 ora al Chelsea hanno riso e scherzato ricordando i tempi passati.

Parlando di rigori Marek Hamsik ricordavo come “Jorginho li calciava meglio di me” lasciando spazio a tante risate per poi abbandonare la trasmissione sulle note di “Un sogno nel cuore” cantata a squarcia gola dai due ex aiutati dalle persone in studio.

