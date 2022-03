Jorginho: “E’ un dispiacere enorme. Fa male, tanto male”

Il centrocampista dell’Italia Jorginho ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la sconfitta contro la Macedonia.

Come mai appiattimento nella creatività?

“ Parlando di calcio, credo che quello non sia mancato perchè abbiamo sempre creato e dominato le partite ma non siamo riusciti a concludere. Non è dare la colpa a nessuno ma è la realtà. In queste ultime partite non siamo riusciti a concludere e abbiamo commesso dei piccoli errori che hanno fatto la differenza dove gli altri hanno trovato dei gol che prima non accadevano”.

Tanti errori.

“E’ difficile perchè dobbiamo guardare la realtà. Non siamo riusciti a concludere e in questo mi ci metto anche io e mi fa male a pensarci. Andar lì per due volte e non aiutare i compagni e far felice il tuo Paese. Ora si dice andare avanti ma fa male”.

