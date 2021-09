Jorginho, centrocampista del Chelsea e della Nazionale italiana, ha parlato in un’intervista ai microfoni di BT Sport.

“La cosa che mi ha infastidito di più è sentire che sono arrivato qui per Sarri, che senza di lui non sarei mai qui. Che non meritavo di essere in questo club perché non ero bravo abbastanza. Non è corretto, ho il mio valore“.

