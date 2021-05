Jorginho, l’agente: “Gli piacerebbe molto tornare in Italia. Napoli? Dipende da De Laurentiis”

Joao Santos, agente di Jorginho, centrocampista del Chelsea, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

L’italo-brasiliano sarà impegnato, domani sera, nella finale di Champions League, dopodiché raggiungerà il ritiro della Nazionale per prendere parte agli Europei. “Speriamo che domani in finale di Champions vada tutto bene. Poi si penserà all’Europeo. Un ritorno in Italia? Gli farebbe sicuramente piacere. Al Napoli? Dipende tutto da De Laurentiis. Nuovo allenatore? Spalletti mi piace molto, gli azzurri hanno fatto una scelta importantissima”.

