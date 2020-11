Jorginho ricorda l’incontro con Maradona a Castel Volturno: “Non lo dimenticherò mai”

Jorginho, ex centrocampista del Napoli ora al Chelsea, ha ricordato il suo primo incontro con Maradona a Castel Volturno.

“Quando venne a trovarci ero un po’ timido volevo e chiedergli una foto. Lui fu molto carino, tutti dicevano: ‘C’è Maradona!’ ma erano timidi. Allora ho detto: ‘Sapete cosa? Datemi un telefono e mi faccio un selfie con lui. Sono andato da lui e gli ho detto: ‘Diego, ti prego facciamo una foto’ e lui mi ha detto che non c’era problema e ci siamo fatti un selfie. A quel punto anche tutti gli altri hanno preso coraggio e hanno chiesto una foto. Per me è un piccolo ricordo che non dimenticherò mai”.

