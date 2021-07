Jorginho rigorista (quasi) infallibile a Napoli mai prima scelta

I rigori di Jorginho, per naturalezza e capacità di spiazzare i portieri, ricordano quelli che segnava Re Diego.

Anche nella semifinale con la Spagna l’ex centrocampista del Napoli oggi al Chelsea ha avuto l’incarico di tirare il rigore più difficile, quello che pesa di più nella testa di un calciatore: il quinto e decisivo tiro.

Jorginho lo ha realizzato con la forza di chi in pochi anni ha vinto da protagonista prima l’Europa League e poi la Champions League.

In tanti oggi si chiedono come mai Jorginho nel Napoli non è mai stato la prima scelta per trasformare un calcio di rigore.

Nulla di strano.

L’italo brasiliano ha avuto la ‘sfortuna’ di trovarsi davanti prima Higuain e poi Mertens in lotta per la classifica dei capocannonieri in campionato, oltre la presenza di compagni altrettanto bravi a realizzare un rigore quali erano Insigne, Gabbadini e Milik.

Il Napoli insomma ha sempre avuto dei bravi tiratori per quanto riguarda i calci di rigore, al netto di naturali errori che dagli undici metri hanno commesso anche i più grandi di sempre.

Proprio come l’errore commesso da Jorginho nella finale di Supercoppa a Doha vinta poi contro la Juventus.

