Jorginho:”Tiferò sempre Napoli”

A Doha per la coppa intercontinentale Jorginho ha rilasciato un’intervista a Sky Sport in cui parla anche del Napoli

L’ex azzurro è soffermato anche sul momento del Napoli: “Il Napoli è sempre forte, lo guardo sempre con affetto perché è una squadra che mi ha dato tanto, così come i tifosi. Seguo sempre, continueranno a combattere fino alla fine perché stanno facendo un bellissimo lavoro. Farò sempre il tifo per loro“.

