José Mourinho in sala stampa all’Olimpico dopo Roma-Napoli

José Mourinho commenta la gara e la prestazione dei giallorossi

Così il tecnico portoghese: “Abbiamo lavorato bene in difesa anche in 11 contro 11. Oggi ho visto solo una squadra in campo per vincere. La Roma. Poi in 10 contro 11 abbiamo indovinato i cambi. Abbiamo giocato meglio del Napoli che tecnicamente è piu forte di noi. Se viene Bonucci? Non parlo di mercato. Certo vorrei un difensore centrale top ma non so se sarà così. Buon Natale a tutti”.

Comments

comments