José Mourinho: “La Roma stasera meritava di più”

Le dichiarazioni di Mourinho nel post gara al Maradona

Così Mourinho dopo Napoli – Roma

“La corsa Champions quando si giocano 3 partite alla settimana è una corsa di rosa e non di squadra. Quando abbiamo tempo per preparare la gara e fare tutto il lavoro è sempre difficile vincere la partita. Con tre partite alla settimana la squadra è come se entrasse più in condizione. La rosa migliora partita dopo la partita. Ho detto ai miei giocatori di dimenticare la sconfitta di oggi, guardare la classifica e fare bene da oggi in poi. Oggi considero il risultato ultrainventato”.

“Su Dybala non mi esprimo. Non faccio analisi individuale. Lo stadio oggi sembrava vuoto. Loro sono bravissimi nella fase alta. Lorenzo e Paolo sono superfreschi ma i difensori centrali del Napoli stasera bravi e veloci. Il Napoli ha grande qualità. Vincerà lo scudetto. La stella favorevole oggi è per il Napoli si vede anche da queste serate. Simeone ha fatto un bellissimo gol”.

“Cambi in partita richiesti dai giocatori stessi. Ho provato a dare dinamica, qualità. Stiamo facendo crescere i nostri ragazzi e mi fa piacere. Penso che la Roma meritasse molto di più oggi”.

