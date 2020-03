Jovic, obiettivo del Napoli, denunciato: violazione della quarantena

Luka Jovic denunciato dalle autorità per la violazione della quarantena, imposta in questo periodo di emergenza.

A quanto pare l’attaccante 22enne, obiettivo del Napoli, voleva andare in Serbia per festeggiare il compleanno della sua ragazza, Sofija Milosevic. Il ministro dell’interno Nebojsa Stefanovic ha confermato la denuncia penale verso alcuni sportivi ma non ha fatto nomi.

I media locali però riportano che tra i denunciati c’è proprio Jovic, l’ex attaccante dell’Eintracht finito nelle mire del Napoli.

