Jovic vicino al Napoli, il Real volta la carta per arrivare a Fabian Ruiz

Luka Jovic, attaccante serbo del Real Madrid, è nel mirino del Napoli. Secondo Mundo Derportivo il Real Madrid vuole lo scambio con Fabian Ruiz.

Ecco quanto riportato dall’edizione online del Corriere dello Sport:

“Il Real Madrid ci ha puntato, ma l’esperimento Jovic è fallito. L’attaccante serbo non ha convinto Zidane ed ora è tra i big dei blancos in uscita: su di lui c’è il Napoli. Secondo Mundo Deportivo, il Real potrebbe usare Jovic per arrivare a Fabian Ruiz ed aprire una trattativa con De Laurentiis. L’attaccante ex Eintracht piace al Napoli e potrebbe essere il sostituto di Milik, uno dei cedibili di Gattuso.

Su Jovic ci sono anche altre squadre europee (soprattutto l’Arsenal), ma la carta Fabian Ruiz potrebbe essere quella giusta da giocare per arrivare alla punta di Zidane. Lo spagnolo non sembra voglia rinnovare con il Napoli, aprendo alla cessione e ad un approdo in Spagna. Gli azzurri ovviamente fanno il prezzo: 60 milioni. Ma se nella trattativa si aggiungesse Jovic tutto potrebbe cambiare”.

Comments

comments