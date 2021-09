Juan Jesus a KKN: “Napoli?Esperienza bella fino a qui. Contro la Juve è sentita. Un messaggio? Darò il mio meglio”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Juan Jesus, arrivato al Napoli e alla corte di Spalletti proprio nell’ultima finestra di mercato estiva.

Queste le parole di Juan Jesus alla radio ufficiale del club.

Sul primo periodo a Napoli e sull’ultimo periodo a Roma

“Com’è fino a qui questa nuova esperienza? Molto bella, anche perché i ragazzi li conosco già e mi hanno accolto molto bene. Fino a qui è un’esperienza molto bella per me qui al Napoli. Come ho trovato Spalletti? L’ho trovato come sempre, lui ci passa tranquillità e serenità, non come ho vissuto io l’ultimo periodo, ed è quasi un padre.

Perché ho giocato così poco a Roma? Vorrei avere una risposta ma non ce l’ho. Non sono mai stato infortunato, però la società doveva dire qualcosa sul perché non giocavo; non ho nulla contro la Roma, io dico quello che è successo, i fatti. Chi mi conosce sa che persona sono e che sono professionale. Arrivavo prima e andavo via dopo, ho sempre fatto il mio e non sono mai salito di peso quando non giocavo. Per me e per rispetto anche per i compagni con cui giocavo.”

Juan Jesus sul post social e su Napoli-Juventus

“Jolly perfetto per Spalletti? Ho sempre provato a dare il mio contributo nel migliore dei modi e lo farò anche qui. Jamme Jà titolo perfetto per Napoli-Juventus? Sì, certo. Mi ha aiutato un amico che conosco da un sacco di tempo per quel post. Tante volte ho visto questa partita e si è sempre visto che c’è qualcosa di diverso. Ora, al Napoli, si sente che la partita è vissuta in modo diverso.

Stiamo bene, abbiamo fatto allenamenti importanti. L’amichevole è servita per dare minuti a me, Andrea Petagna ed è stato importante soprattutto per me che non giocavo da tanto tempo. Doti di Spalletti? Quella di dare calma e serenità nel lavorare, sa delle nostre caratteristiche e qualità e vuole ottenere sempre il meglio. In queste partite abbiamo dimostrato che anche nelle difficoltà possiamo dare il nostro meglio.”

Su alcuni giocatori del Napoli e sugli obiettivi

“Cosa penso di Koulibaly? Koulibaly è fortissimo, sono 6-7 anni che sta facendo benissimo. L’anno scorso ha avuto qualche problema ma è fortissimo e ci trasmette leadership. L’attacco? Il Napoli ha un attacco fantastico, Ounas è velocissimo è può essere importante per il Napoli in questa stagione. Insigne una qualità pazzesca ed è un leader nello spogliatoio.

Arrivo qui a 30 anni nel pieno della maturità, dopo aver condiviso lo spogliatoio con persone del tipo Zanetti, Totti… ti trasmettono insegnamenti che poi porti con te. Ora riesco a ragionare meglio, a capire i momenti della partita e ad aiutare quando posso nello spogliatoio

Penso che questo sia un momento cruciale per noi e anche per la Juventus, noi la giochiamo perché è anche una bella partita da giocare. Io penso che quando giochi in grandi squadre tu devi sempre ambire a vincere qualcosa e non è diverso ora. Proveremo di tutto per vincere qualcosa.

Messaggio ai tifosi del Napoli? Il mio impegno sarà sempre al massimo per rispetto dei tifosi, ci metterò tutto me stesso. Spalletti ci ha sempre detto che è bello essere brave persone perché è quello che ci rimane.”

